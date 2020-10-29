Altay’da belirsizlik

TFF 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Süper Lig yolunda gövde gösterisi yapan Altay'da korona virüs belirsizliği devam ediyor. Yaklaşık 10 gün içerisinde yapılan testler sonucunda 24'ü futbolcu olmak üzere siyah-beyazlı kulüpte toplam 34 kişi korona virüse yakalanırken gözler yeni testlere çevrildi. Altınordu maçı öncesi virüse yakalanan 15 kişinin, sahalara dönmesi için daha sonra yapılan iki testinin negatif çıkması gerekli. Alınan bilgiye göre korona virüse yakalanan sekiz futbolcudan bazılarının üçüncü testlerinin de pozitif çıkması şok etkisi yarattı.

GELECEK HAFTA NE OLACAK?

Giresun maçı gibi İzmir ekibinin yarın oynaması gereken Tuzla maçı ileri bir tarihe ertelenirken Altay'ın 3 Kasım'da sahasında 1922 Konya ile oynayacağı kupa ve 6 Kasım'daki Balıkesirspor karşılaşmaları da belirsizliğini koruyor. Oyuncularda iyileşme olsa bile maç oynayacak halde olup olmayacakları belli değil. Futbolcuların sağlık durumlarının iyiye gitmesi halinde Altay'ın, milli aranın ardından 10. hafta oynanacak Menemen maçında tam kadro çıkabileceği bildirildi.



YÜCEL İLDİZ'DEN MUTLU HABER

Altınordu derbisi öncesi yeni tip korona virüse yakalanan Altay'ın tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz'den iyi haber geldi. İldiz'in yapılan son iki testinin negatif çıktığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın yarın karantina sürecinin de biteceği ve federasyonun talimatları gereği idmana çıkabilecek. Altınordu karşılaşmasında sahadaki yerini alamayan Yücel İldiz'in takımdaki oyuncuları da iyileşmesi halinde 3 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor ile oynanacak maçta sahadaki yerini alabilecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ