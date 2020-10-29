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’da İldiz sahaya iniyor

1’inci Lig ekiplerinden ’da koronavirüse yakalandıktan sonra son iki testi negatif çıkan , izolasyon sürecinin sona ermesinin ardından yarın takımının başında olacak. Siyah-beyazlı ekipte toplam 24 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, deneyimli teknik adamın kadrosu eksik de olsa oyunculara antrenman yaptıracağı öğrenildi.

Altay’da İldiz sahaya iniyor

29.10.2020, 14:20

İzmir temsilcisinde 8 futbolcunun takım antrenmanlarına katıldığı, 4 oyuncunun da düz koşu yaptığı bildirildi. Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le birlikte 2 futbolcu daha yarın takıma katılacak.

Siyah-beyazlılar, salı günü İzmir'de Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynanacak kupa maçına çıkmaya hazırlanacak. İzmir ekibi, oyuncu esame listesinde 14 isim olması halinde maça çıkabilecek.

DHA

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