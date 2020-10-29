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Altay’da İldiz sahaya iniyor

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da koronavirüse yakalandıktan sonra son iki testi negatif çıkan teknik direktör Yücel İldiz, izolasyon sürecinin sona ermesinin ardından yarın takımının başında olacak. Siyah-beyazlı ekipte toplam 24 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, deneyimli teknik adamın kadrosu eksik de olsa oyunculara antrenman yaptıracağı öğrenildi.

29.10.2020, 14:20