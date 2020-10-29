İzmir temsilcisinde 8 futbolcunun takım antrenmanlarına katıldığı, 4 oyuncunun da düz koşu yaptığı bildirildi. Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le birlikte 2 futbolcu daha yarın takıma katılacak.
Siyah-beyazlılar, salı günü İzmir'de Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynanacak kupa maçına çıkmaya hazırlanacak. İzmir ekibi, oyuncu esame listesinde 14 isim olması halinde maça çıkabilecek.
DHATuzlaspor-Altay karşılaşmasına koronavirüs ertelemesi
Altay’da İldiz sahaya iniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.