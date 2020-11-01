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Altay kupayla sahalara dönecek

Kovid-19 vakaları yüzünden ligde iki maçı ertelenen, temsilcisi, gözünü kupaya çevirdi

Altay kupayla sahalara dönecek
Giriş Tarihi: 1.11.2020

TFF 1. Lig'de 34 korona virüs vakası nedeniyle Giresunspor ve Tuzlaspor maçları ertelenen Altay, 3 Kasım Salı günü 1922 Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasıyla sahalara dönmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı sağlık talimatnamesi gereği kadrosunda 14 futbolcusu bulanan kulüpler maçlara çıkabiliyor. İzmir temsilcisinin virüsten etkilenmeyen 8 futbolcusu bulunuyordu. Geçtiğimiz gün yapılan testlerin ardından negatife dönen sahalara dönen bazı futbolcuların olduğu bildirildi.

BUGÜN TAKIMA TEST YAPILACAK
Siyah-beyazlı ekipte bugün yapılacak testlerin ardından salı günü oynanacak kupa maçına sahaya çıkacak yeterli futbolcu sayısına ulaşılması bekleniyor. Öte yandan Altınordu maçı öncesi korona virüse yakalanan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz'in daha sonra 5'er gün arayla yapılan kovid-19 testleri negatif çıktı. İzolasyon süresi dolan ve virüsten kurtulan deneyimli teknik adam mevcut kadrodaki sağlıklı oyuncularla takımının başında idmanlara başladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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