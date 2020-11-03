Kupada şölen

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi bugün açılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur mücadeleleri, bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Üçüncü turda, karşılaşmalar yine tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

EGELİLER SAHNEDE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi Balıkesir'de açılacak. TFF 1. Lig'de son maçında sahasında Adanaspor'a kaybeden Balıkesirspor, 3. Lig 3. Grup temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Maçın hakemi Ankara Bölgesi'nden Gürel Uzuner. Giresunspor maçı öncesi korona virüs şoku yaşayan ve karantinaya giren Altay, saat 15.30'da 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karatay Termal 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Yarın 13.00'te Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor, 15.30'da Altınordu-Fethiyespor mücadeleleri oynanacak.



İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN: (13.00) Balıkesirspor- Esenler Erok, Tuzlaspor- Bayburt Özel İdare, (15.30) Adanaspor-68 Aksaray Bld., (15.30) Altay-1922 Konyaspor, (18.00) Erzurum BŞB-Karaköprü Bld., (20.30) Ankaragücü-Kocaelispor YARIN: (13.00) Bandırmaspor- Derince Bld., Menemenspor- 24Erzincan, Manisa FK-Gümüşhanespor (15.30) Altınordu-Fethiyespor, (18.00) Kayserispor- Yomraspor, (20.30) Bursaspor- Karşıyaka 5 KASIM PERŞEMBE:

(13.00) Samsunspor-Muğlaspor, Bodrumspor-Niğde Anadolu, Kahramanmaraş- Somaspor, Afjet Afyonspor- Karabükspor, Uşakspor-Şile Yıldızspor, Sarıyer-Turgutluspor, (15.30) Akhisarspor-Etimesgut Belediye, (18.00) Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor, (20.30) Hatayspor- Şanlıurfaspor.