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lige döndü

3'üncü Eleme Turu maçında evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya vedan eden 'da gözler cuma günü 1'inci Lig'de iç sahada oynanacak maçına çevrildi.

Altay lige döndü

04.11.2020, 12:31

Takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelendikten sonra kupa sınavına 15 kişilik yedek ağırlıklı kadrosuyla çıkabilen siyah-beyazlıların sergilediği tutuk futbol, oyuncuların salgından olumsuz etkilendiği gözler önüne serdi. İyileşen oyuncuların antrenman eksiği nedeniyle henüz tam olarak hazır olmadıkları görüldü.

İki hafta önce toplam 24 futbolcunun koronavirüse yakalandığı Altay'da ligde görev alan as kadrodan Regattin, Erhan, İbrahim, Scuk, Paixao, Özgür, Tolga, Yekta ve Gnanduillet gibi isimler kupa kadrosunda yer almadı. İzmir temsilcisi bugün bir kez daha koronavirüs testinten geçecek. Koronavirüsü atlattıktan sonra dün kupada takımının başında görev alan teknik direktör Yücel İldiz, yarın çıkacak test sonuçlarının ardından Balıkesirspor maçı öncesi kadrosuna son şeklini verecek. Altay, rakibini mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.
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