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Yaralı Altay kupada gülemedi

Ligde kovid-19 yüzünden 2 maçı ertelenen ekibi, kupada 1922 Konya’ya elendi.

Yaralı Altay kupada gülemedi
Giriş Tarihi: 4.11.2020

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Altay evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Ev sahibi ekipte korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yücel İldiz, takımının başında görev alabildi. Maça 15 kişilik kadroyla çıkabilen Altay'ın daha önce 24 futbolcusunda korona virüs tespit edilmesi nedeniyle Ligdeki son 2 maçı ertelenmişti. 38'de kaleci Ozan Evrim, karşı karşıya pozisyonda Ege'ye gol izni vermedi.

EGE PLASEYLE PERDEYİ AÇTI
61'de soldan ceza sahasına giren Süleyman'ın pasında Ege gelişine plase bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 0-1. 66'da Altaylı Berkay'ın sağdan ortasında kale önünde Ziya'nın vuruşunda top üst direkten döndü. Aynı dakikada gelişen 1922 Konyaspor kontratağında sağdan Celal yerden kesti, arka direkte Doğan Can topu filelere gönderdi: 0-2. 80'da Putsila'nın şutunda top yan direkten patladı. Maçı Konya ekibi 2-0 kazandı ve tur atladı.

15 KİŞİ ÇIKTILAR
Altay, 21 Ekim'de Altınordu ile oynadığı İzmir derbisi sonrası kulüpte çıkan 24'ü futbolcu toplam 34 korona virüs vakası nedeniyle ligde oynayacağı Giresunspor ve Tuzlaspor maçları ertelenmişti. Siyah-beyazlı ekipte tedavi süreçleri sona eren ve kovid-19 testleri negatife dönüşen oyuncuların artmasıyla kupa maçına çıkabildi. İzmir temsilcisi dün sahaya 15 futbolcuyla çıktı. Altınordu maçı öncesi kovid-19'a yakalanan ve iyileşen deneyimli teknik direktör Yücel İldiz de dün sahadaki yerini aldı.

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