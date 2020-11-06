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Altay mı Bal-Kes mi?

temsilcisi bugün saat 19.00’da ’nda ’u ağırlıyor. Maçı yönetecek.

Altay mı Bal-Kes mi?
Giriş Tarihi: 6.11.2020

TFF 1. Lig'in 9. hafta açılış maçında Altay bugün sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Takım içinde 24'ü futbolcu toplam 34 kişinin korona virüse yakalandığı Altay ertelenen Giresunspor ve Tuzlaspor'un ardından ilk kez lig maçına çıkacak. İzmir temsilcisi geçtiğimiz günlerde 1922 Konyaspor'a oynadığı kupa maçında sahaya 15 futbolcu ile çıkmıştı. Altay'ın bugünde karşılaşmaya kaç oyuncu ile çıkacağı bilinmiyor. İki ekip bugün 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 karşılamada Altay ve Balıkesirspor'un 5'er galibiyeti bulunuyor. Taraflar iki kez de sahadan beraberlik ayrıldı.

PANDEMİDEN ÇOK ETKİLENDİK
Uzun bir aradan sonra ligde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Pandemi sürecini en ağır geçiren kulüplerden biriyiz. Birçok oyuncumuzun korona virüs test sonucu yeni negatife döndü, idman eksikleri var. En iyi 11'le sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak. Virüse yakalanmadan önce yakaladığımız havaya bürünmek istiyoruz. Balıkesir maçı sonrası milli ara bize çok iyi gelecek" dedi.

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