Altay dağıldı

TFF 1. Lig'de takımda çıkan korona virüs vakaları nedeniyle zor günler geçiren ve 2 maçı ertelenen Altay, sahasındaki Ege derbisinde Balıkesirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın 1. dakikasında Kappel soldan ceza sahasına girdi. Yerden ortasında Paixao'nun şutunda kaleye giden topu savunma çizgiden çıkardı. 11'de Regattin'in ara pasıyla buluşan Ziya'nın şutunda top üst direğin dibinden auta çıktı. 25'te Anıl'ın ara pasıyla Ezeh ceza sahasına girdi. Plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

53'te sağdan Yılmaz'ın ortasında savunmaya seken topu Regattin'in kontrol etti. Rakibinden sıyrılıp skoru eşitledi: 1-1. 58'de Erhan'ın şutunda kaleye giden top savunmadan sekti. 79'da Anıl'ın ara pasıyla Ezeh ceza sahasına girdi. Savunmayı çalımlayan Ezeh topu ağlara yolladı: 1-2. 87'de Altay savunmasının ofsayt diye durakladığı anda Mrsic sağdan ceza sahasına girdi. Çaprazdan vurarak topu ağlara yolladı: 1-3. Maçı Balıkesir 3-1 kazandı. Altay ligde iki maç üst üste sahadan yenilgiyle ayrıldı.



GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem için Balıkesirsporlu futbolcular maç öncesinde üzerinde, "Geçmiş olsun İzmir. Her şeye rağmen umut var" yazılı tişörtle ısındı. Tişörtte 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan Elif bebeğin, kurtarma ekibinin parmağını tuttuğu parmak tutma figürü vardı. Balıkesirsporlu oyuncularda o hareketi yaparak, İzmir'in acısını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını belirtti.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

GEÇEN sezonun ikinci yarısında Altay forması giyen sol bek Doğa İşeri ve kanat oyuncusu Oğuz Aynaoğlu dün Balıkesirspor formasıyla eski kulüplerine rakip oldu. Bu iki oyuncuyla geçen sezon bittikten sonra yollar ayrılmıştı. Doğa İşeri ile Oğuz Han dün maça 11'de başladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ