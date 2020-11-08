Altay’ın umudu milli ara

Altay kulüp içinde yaşadığı korona virüs salgını sonrası sahalara sancılı bir dönüş yaptı. Takım içinde 24'ü futbolcu 34 vakanın rastlandığı İzmir temsilcisi, kazanma başarısı gösteremedi. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan toplamayı başardı. İzmir temsilcisi lige verilen milli arada yaralarını sarıp eski gücüne dönmek istiyor. Özellikle Balıkesir karşılaşmasında bazı oyuncularının formsuzluğu mağlubiyette çok büyük bir rol oynadı.



DERBİ MAÇINA DA YARALI ÇIKTI

Korona virüs vakaları sonrası ligde 2, kupada 1 olmak üzere çıktığı üç maçı da kaybetti. Ligin 6. haftasında teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcusunun korona virüse yakalanması nedeniyle Altınordu derbisine yaralı çıkan siyah-beyazlılar, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Vakalar sonrası kupada 1922 Konyaspor'a 2-0, ligde ertelenen Giresun ve Tuzlaspor maçları sonrası Balıkesirspor'a da 3-1 yenildi.



DAHA İYİ DÖNECEĞİZ

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, Balıkesir maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Buraya çok sıkıntıyla geldiğimizi herkes biliyor. Ama bunların hiçbiri mazeret değil. Maalesef böyle bir skor ortaya çıktı. Oyunun sonuna kadar yatıp kalkan bir rakibe karşı oynamaya çalıştık. Maalesef hakem arkadaşımız gerekli müdahaleleri yapamadı. Milli takım arasını çok iyi değerlendirerek çok iyi bir Altay olarak sahalara geri döneceğiz" dedi.