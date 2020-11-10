Altay Belek’te kampa girdi

TFF 1. Lig'de zirve yarışı verirken kulüpte görülen korona virüs vakaları sonrası kendine gelemeyen Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da geçirme kararı aldı. Belek'te kampa giren siyah-beyazlı takımın 10 gün boyunca güç depolayacağı belirtildi. Altay'da korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 24 futbolcunun tamamının iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Virüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan futbolcuların mental ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için teknik direktör Yücel İldiz, kolları sıvadı. Deneyimli hoca, kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip lige yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

İKİ OYUNCU SAKAT

İzmir temsilcisinde hafif sakatlıkları bulunan Thiam ve Çağlar'ın düz koşu yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar aradan sonra ligde 22 Kasım'da Menemenspor'a konuk olacak.