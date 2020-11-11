Altay yeniden başlıyor

TFF 1. Lig'de sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay üst üste yaşadığı korona virüs vakaları yüzünden zor günler yaşadı. 24'ü futbolcu 34 kişinin COVID- 19'a yakalandığı siyah-beyazlı ekip, virüsün etkisiyle çıktığı iki lig mücadelesinden sahadan puansız ayrıldı.

YARA SARACAK

İzmir temsilcisi milli arada yaralarını sarmak için soluğu Antalya'da aldı. Pandemiyi en ağır yaşayan kulüp olduklarının altını çizen Altay'ın deneyimli teknik patronu Yücel İldiz, "Üst üste yaşanan vakalar nedeniyle sahaya çıkacak oyuncu bulamadık. Bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Üst üste iki maç kaybettik. Son maça 7 oyuncu sadece ter idmanı yapıp çıktı" dedi.

ARTIK GERİDE KALDI

Yaşanan zor günlerin geride kaldığını belirten siyah-beyazlı ekibin başarılı teknik direktörü Yücel İldiz, "Adana Demirspor maçı sonrası soyunma odasında yaşadığımız ruh ve birliktelik ile yolumuza devam edeceğiz. Lige sıfırdan başlıyoruz. Biz çok büyük bir camia ve iyi bir ekibe sahibiz. Bunların üstesinden gelebilecek kulübüz. Antalya'da oyuncularımızı fizik ve mental olarak hazırlıyoruz. Sıfırdan başlangıç yapıyoruz. Buhranlı günleri aşıp hedefe emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ