Altay’da Blagojevic İldiz’in gözüne girdi

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Altay'da bu sezon lig ve kupada hiç forma şansı bulamayan Jovan Blagojevic gösterdiği performansla göze girdi. İzmir ekibinin sezon başında ilk transferi olan Sırp oyuncu kampta gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırptı. Ankaraspor'dan transfer edilen deneyimli oyuncuya yönetim kulüp bulması için izin vermişti. Ancak şampiyonluğa oynayan Altay'da kalmayı tercih eden Jovan Blagojevic çalışarak formayı kapmaya çok yaklaştı. Maç kadrolarına dahi alınmayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun disiplinli bir şekilde çalışmaları hiç bırakmadan çalışması ve performansının yükselmesi teknik heyetten geçer not alarak alkışlandı.

REKABET ARTTI

Blagojevic'in de göze girmesiyle siyah-beyazlılar da orta sahadaki forma savaşı üst seviyeye çıktı. Altay'da, Jovan Blagojevic ile birlikte Scuk, Yekta, Yılmaz, Atalay ve Thaim o bölgede görev yapabilmek için büyük bir mücadele içine girdi.



ANTON PUTSİLA MAZİYİ ARIYOR

Altay'da orta saha oyuncusu Anton Putsila, teknik direktör Yücel İldiz'in gözünden düştü. Sezonun ilk 2 maçında ilk 11'de yer alıp 90'ar dakika sahada kalan Belaruslu futbolcu daha sonra formayı unuttu. Teknik patron Yücel İldiz, üst üste oynanan Eskişehir, Keçiörengücü (D), Adana Demirspor ve Altınordu (D) maçlarında Putsila'yı kadroya almadı. Kupadaki 1922 Konyaspor randevusunda ilk 11'e dönen tecrübeli futbolcu, son olarak ligdeki Balıkesirspor maçında sonradan oyuna alındı. Ayrıca Putsila'nın Antalya kampında hafif bir sakatlık yaşadığı ve düz koşu yaptığı öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ