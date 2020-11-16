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Haberler Altay Kazanan Büyük Altay olacaktır

Kazanan Büyük Altay olacaktır

Kazanan Büyük Altay olacaktır
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Altay'da teknik patron Yücel İldiz'i tatlı bir telaş sardı. Ekibinin virüse yakalanmadan önceki gücüne kavuşmaya başladığını belirten deneyimli teknik adam, "Forma rekabeti üst seviyede. Tüm oyuncularımız aynı seviyeye geldi. Benim işim daha da zorlaştı. Takım kurarken ince eleyip sık dokuyacağız. Umarım tek derdimiz bu olur. Bu forma savaşından kazanan Büyük Altay olacaktır. Virüsten önce nasılsak öyle kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZE VARACAĞIZ'
Virüse yakalanmadan önce oldukları havayı yakalamak zorunda olduklarını belirten Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Antalya'da yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Oyuncularımızı hem fizik hem de kafa olarak lige en hazır şekilde dönmeleri için hazırlıyoruz. Büyük bir camia ve kaliteli bir ekibiz. Hedefimiz belli. Maç maç düşünüp emin adımlarla Altayımızı Süper Lig'e çıkarmak için mücadelemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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