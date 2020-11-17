Paixao’nun gözü yine krallıkta

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da son iki sezonun gol kralı Marco Paixao, bu sezon gol krallığı yarışında yeniden zirveye çıkmak istiyor. Rakip fileleri 6 kez sarsan Portekizli santrfor, atacağı gollerle 7'şer golü bulunan Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ve Bursasporlu Ali Akman'ı geride bırakmayı hedefliyor. Siyahbeyazlı formayla 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydeden Marco Paixao, kalan haftalarda şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin yine en önemli gol silahlarından biri olacak. Korona virüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelenen Altay'da Paixao şimdiye kadar Eskişehirspor (4), Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandırdı.

TARİH YAZMANIN PEŞİNDE

Sezon sonunda üçüncü kez gol kralı olmak istediğini belirten Golcü Marco Paixao, "Bir kez daha gol kralı olarak hem 1. Lig'de hem de Altay'da yeni bir tarih yazmak istiyorum. En büyük isteğim de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmaktır" diye konuştu.