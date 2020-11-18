Altay’da geri sayım basladı

TFF 1. Lig'de milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Altay'da gözler 23 Kasım'da oynanacak olan Menemen maçına çevrildi. Korona virüs vakaları sonrası ligde oynadığı son iki maçtan sahadan puansız ayrılan siyah-beyazlılar İzmir derbisinde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibinin eski gücüne kavuştuğunu belirten Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Milli aradan sonra iyi bir başlangıç yaparak seri galibiyetlerle olmamız gereken yere gelmek istiyoruz. Pandemiden en ağır şekilde etkilenen kulüplerden biri olduk. Bunun yaralarını sararak hedefimize emin adımlarla ilerlemek en büyük dileğimiz. Bunu başaracak kaliteli kadroya ve büyük bir camiaya sahibiz" dedi. Öte yandan Altay'ın Antalya kampı bugün son buluyor. İzmir'e dönecek olan siyah-beyazlılar izin yapmadan Menemen maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ