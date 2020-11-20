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’da İldiz işi sıkı tutuyor

Tecrübeli teknik adam derbisinde kayıp yaşamamak için takımına uyarılar yaptı.

Altay’da İldiz işi sıkı tutuyor
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, pazartesi günü İzmir derbisinde karşılaşacakları Menemenspor'un ciddi bir rakip olduğunu dile getirdi. Sezon öncesi Afyon kampında Menemenspor'la hazırlık maçı oynadıklarını hatırlatan İldiz, "Sert bir takımla karşılaşacağız. Menemenspor iyi bir kadroya sahip. Biz de sahada iyi bir netice almak, bu zorlu maçı kazasız belasız atlatmak istiyoruz. Ligde hiçbir müsabaka kolay değil" dedi.

KORONA VİRÜS BİZİ KÖTÜ VURDU
Antalya kampının iyi geçtiğini belirten Yücel İldiz, "Korona virüs pandemisini en ağır geçiren biz olduk. Ardından İzmir'de deprem oldu. Başımıza gelenlerden sonra böyle bir kamp yapmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımız eski tempolarını yakalıyorlar. Takımda sakat ya da cezalı oyuncumuz yok. Ligde yeniden iyi neticeler almaya başlayacağız" diye konuştu.

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