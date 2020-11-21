Kritik dönemeç

TFF 1. Lig'de pandemi sürecini en ağır şekilde yaşayan İzmirli ekipler Menemenspor ve Altay ligin 10. haftasında pazartesi günü İzmir'de kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde 18'i futbolcu olmak üzere 34 kişi, siyahbeyazlılar da ise 24'ü futbolcu 34 kişi korona virüse yakalanmıştı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altay'da virüsle uğraşırken ligde çıktığı iki maçı kaybetti. İki mücadelesi de ertelendi. Menemen'in ise İzmir'de yaşanan deprem ve kovid-19 nedeniyle iki lig maçı ileri bir tarihe alındı.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORLAR

Kademeli olarak oyuncuları takıma dönen İzmir ekipleri milli arada eski güçlerine kavuşmak için yoğun bir şekilde çalıştı. Yaralı İzmirliler, derbi mücadelesini dönüm maçı olarak görüyor. Menemen ve Altay derbiyi kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmanın peşinde. Menemen ekibi ligde topladığı 7 maçta 6 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor. Güçlü bir kadro kuran siyah-beyazlılar ise 7 mücadelede 10 puan kazandı ve 12. basamakta bulunuyor. Pazartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi karşılaşmasını hakem Emre Kargın yönetecek.



KADRODA DEĞİŞİM

ALTAY'DA teknik heyetin İzmir derbisinde kadroda değişim yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte yapılacak korona virüs testlerinin sonuçlarına göre teknik direktör Yücel İldiz'in as kadroyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Stoperde Cocalic'in yerine İbrahim Öztürk'ün, sağ bekte Rıdvan'ın yerine Tolga'nın, sol bekte Kadir'in yerine Özgür'ün görev alması bekleniyor. Teknik patron Yücel İldiz'in ön liberoda Harun'un yerine Jasmin Scuk'a, orta sahada ise Yılmaz'ın yerine Yekta'ya forma vermeyi düşündüğü belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı sol kanatta ise Ziya ile Erhan arasında seçim yapacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ