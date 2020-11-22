Altay’da forma savaşı

TFF 1. Lig'de yarın Menemen İlçe Stadı'nda İzmir derbisinde Menemenspor ile karşılaşacak Altay'da hazırlıklar tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte kritik mücadele öncesi forvet hattında büyük forma savaşı yaşanıyor. Sezon başında İngiliz ekibi Blackpool'dan transfer edilen Armand Gnanduillet ve 1. Lig'de son iki sezonun gol kralı Marco Paixao formayı kapmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Antalya kampında başarılı bir grafik çizen Gnanduillet formayı istiyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Mİlli maçlar için verilenarada yeni doğan çocuğunu görmek için ülkesi Portekiz'e giden Antalya kampına geç katılan Paixao'nun ise fizik olarak biraz geride olduğu öğrenildi. İzmir derbisinde Altay teknik patronu Yücel İldiz'in kime şans vereceği merakla bekleniyor. Fransız oyuncu bu sezon ligde hiç 11'de sahaya çıkmadı. Şans bulduğu 7 mücadele ise 2 gol kaydetti. Marco Paixao ise görev yaptığı 7 maçta 11'de sahaya çıktı ve fileleri 6 kez havalandırma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ