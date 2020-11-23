Derbi heyecanı

TFF 1. Lig'de korona virüs salgınından olumsuz etkilenen iki İzmir temsilcisi Menemenspor ve Altay bugün Menemen'de 19.00'da karşılaşacak. Derbiyi Emre Kargın yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den canlı yayınlanacak. Korona virüs ve deprem nedeniyle iki ekibinde 2'şer maçı ertelenendi. Ligde 7'şer maç oynayan Altay'ın 10, Menemenspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Pandemi döneminde Menemen'de 18, Altay da ise 24 futbolcu kovid-19'a yakalandı. Milli arada tam kadro çalışmaya başlayan İzmir ekipleri derbiyi kazanıp yaralarını sarmak istiyor. Menemen, ligdeki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Altay ise 2 maçını kaybetti.