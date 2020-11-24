İki takım da değiştirdi

Menemenspor ile Altay arasında oynanan İzmir derbisini kazanan Altay olurken, her iki takımın teknik direktörü ilk 11'de değişiklik yaptı. Ankaraspor ve Adanaspor maçları ertelenen Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci son oynadıkları Boluspor maçında görev verdiği Tidjani'yi dünkü maçta kadroya almadı. Ömer Şahbas ise yedek soyundu. Ömer'in yerinde Furkan, Tidjani'nin yerinde de Alhassan görev yaptı. Altay Teknik

Direktörü Yücel İldiz de derbiye 4 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam, Balıkesirspor maçında ilk 11'de görev verdiği Rıdvan Şimşek ile Ziya Alkurt'u yedek kulübesine çekti. Kadir ile Cocalic'i de kadroya dahil etmedi. Bu oyuncuların yerlerinde İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü, Scuk ve Özgür Özkaya oynadı. Erhan Çelenk ve Yekta da yedekler arasındaydı.