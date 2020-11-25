Altay kendine geldi

TFF Birinci Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle Menemenspor'u 2-1 mağlup eden Altay üzerindeki kara bulutları dağıttı. Galibiyet hasretine son verdi. Ligde 17 Ekim'de evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Altay daha sonra Altınordu ve Balıkesir'e yenildi.

'CAMİAMIZDA KİMSE MERAK ETMESİN'

İZMİR ekibi 38 gün sonra yeniden 3 puan sevinci yaşadı. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Menemenspor maçına iyi başladık ancak yediğimiz golden sonra oyundan düştük. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık ama ikinci yarıda sakin olmalıydık ve normal oyunumuza döndük. Maçın sonuna kadar oyunu kontrol ettik. Son dakikalarda zorlandık ama bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Şu an puan cetveline bakmıyoruz, önümüzdeki maça ve eksik maçlarımıza bakıyoruz. Büyük Altay camiası hiç merak etmesin, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. İnşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız" şeklinde konuştu.