Altay’da Yılmaz formayı kaptı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, milli aradan sonra Menemenspor'u yenerek rahat bir nefes aldı. Siyah-beyazlı ekipte orta sahada gösterdiği başarılı performansla Yılmaz Özeren de formayı kaptı. Geçen sezon takımın banko isimlerinden olan tecrübeli oyuncu bu sezona yedek kulübesinde başladı.



YÜCEL İLDİZ'İN GÖZÜNE GİRDİ

Kovid-19'a yakalanmasının ardından sahalara dönen 31 yaşındaki oyuncu son üç maçta takımın değişilmez ismi oldu. Orta sahada rekabet ettiği arkadaşlarından bir adım öne geçen Yılmaz, İzmir derbisinde Menemen'e attığı golle takımına üç puan kazandırdı.