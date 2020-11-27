Altay'ın rakibi Bursaspor

TFF 1'inci Lig'de takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra derbide Menemenspor'u 2-1 yenerek moral bulan Altay, yarın iç sahada Bursaspor'la kozlarını paylaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçta koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Erhan forma giyemeyecek.



Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altay, 13 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 10 karşılaşmada 14 puan toplayan Bursaspor ise 8'inci basamakta yer alıyor. Siyah-beyazlıların Giresunspor ve Tuzlaspor maçları ise takımdaki virüs vakaları yüzünden ertelenmişti. Bursaspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Zorlu bir periyoda giriyoruz. Kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.