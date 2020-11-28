Altay - Bursaspor CANLI ANLATIM

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor. Maçta koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Erhan forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altay, 13 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 10 karşılaşmada 14 puan toplayan Bursaspor ise 8'inci basamakta yer alıyor. Siyah-beyazlıların Giresunspor ve Tuzlaspor maçları ise takımdaki virüs vakaları yüzünden ertelenmişti. Bursaspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Zorlu bir periyoda giriyoruz. Kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.