Altay’a sert rakip

TFF 1. Lig'de takımdaki korona virüs vakalarının gölgesinde üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra derbide Menemenspor'u 2-1 yenerek moral bulan Altay, bugün iç sahada Bursaspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada korona virüs tedbirleri kapsamında stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Erhan Çelenk forma giyemeyecek. LİGDE oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altay, 13 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 10 karşılaşmada 14 puan toplayan Bursaspor ise 8'inci basamakta yer alıyor. Siyahbeyazlıların Giresunspor ve Tuzlaspor maçları ise takımdaki virüs vakaları yüzünden ertelenmişti.