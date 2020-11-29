Altay timsah avladı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, 1-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. İki de iki yaparak çıkışını sürdürdü. Maçın 10. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde Ziya'nın şutunda top direkten dibinden auta çıktı. 14'te savunmanın geri pası kısa düştü. Gnanduillet topu kaptı. Şutundan sonuç çıkmadı. 20'de Onur'un soldan ortasında Ali Akman şık bir pasla topu Kerem'e çıkardı. Kerem yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 35'te Özgür'ün sağdan ortasında Berkay'ın kafasını kaleci kornere çeldi. 44'te sağdan Özgür'ün kullandığı köşe atışında Ziya ön direkte kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.



PAİXAO GİRDİ MAÇI ALDI

56'da Batuhan'ın uzaktan şutunda Cihan'ın çeldiği şut üst direğe çarptı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 58'de sağdan gelen ortada Ali Akman'ın kafasında top kalecide kaldı. 69'da sağdan Ziya'nın ortasında altı pasın için Paixao kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 78'de Paixao, Aykut'un darbesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. 79'da PaiXao atışı gole çevirdi: 3-1. Maçı Altay 3-1 kazandı.





MARADONA'YI UNUTMADILAR

Altay-Bursaspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli yıldız futbolcu Maradona için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.



74. KEZ KARŞILAŞTILAR

Uzun yıllar Süper Lig'de rekabet içinde bulunan iki kulüp dün 74. kez karşı karşıya geldi. Rekabette Altay'ın 26 galibiyeti bulunuyor. İkili arasında 18 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Bursaspor 29 mücadeleyi kazandı.



YÜCEL İLDİZ'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz Menemenspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den dün Bursaspor önünde kadro da 4 önemli değişiklik yaptı. İldiz, sezon başından beri banko oynayan kaleci Burak, Paixao ve stoper Lokman ve Harun'u yedek soyundurdu. Bursa önünde kalede Cihan, savunmada Berkay, ileri uçta Gnanduillet ve orta saha da Ziya Alkurt'a şans verdi. Burak ve Paixao bu sezon ilk kez yedek soyundu. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Erhan Çelen forma giyemedi



GÖRKEM TÜRKYILMAZ