Altay pes etmez

TFF 1. Lig'de yaşadığı korona virüs vakaları yüzünden iki maçı ertelenen ve eksik kadrolu çıktığı iki müsabakadan sahadan puansız ayrılan Altay kendine geldi. Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren siyah-beyazlılar müthiş bir dönüş yaptı. İzmir ekibi 10. haftada deplasmanda Menemen önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla üç puanı kaptı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günde ligin flaş ekibi Bursaspor karşısında sahasında geriye düştü. Maçı bırakmayan Altay, Bursaspor'u 3-1'lik net bir skorla yendi. Ligdeki iddiasını kanıtlayan siyah-beyazlılar ligde 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

KRAL KLASINI GÖSTERDİ

BU sezon ilk kez yedek kalan Paixao, Bursa maçında oyuna sonradan girerek attığı iki golle üç puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. İki haftalık suskunluğunu iki golle bozan Portekizli forvet gol krallığı yolunda zirve yarışında büyük avantaj sağladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ