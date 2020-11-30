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'da Paixao kulübeyi sevmedi

1'inci Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle yeniden yarışa ortak olan 'da üçüncü sezonunu geçiren gol kralı Marco Paixao, ligde ilk kez karşısında yedek kaldı.

Altay'da Paixao kulübeyi sevmedi

30.11.2020, 14:22

Deneyimli forvet, sonradan oyuna girdiği maçta attığı iki golle galibiyeti getirip, "Benim yerim ilk 11" mesajı verdi. Teknik direktör Yücel İldiz, önceki hafta Menemenspor maçında 61'inci dakikada oyundan aldığı Portekizli santrforu, Bursaspor karşısında yedek oyuncular listesine yazdı.

Bursaspor randevusunda skor 1-1'ken teknik patron İldiz tarafından Gnanduillet'in yerine 58'inci dakikada sahaya sürülen Paixao, 69'uncu dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Usta forvet 79'uncu dakikada yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek 3-1'lik galibiyetin mimarı oldu. Altay formasıyla ilk yılında 29, geçen sezon ise 22 gol atarak üst üste iki kez 1'inci Lig'in gol kralı unvanını kazanan Paixao, ligde daha önce çıktığı 74 maçın tümünde ilk 11'de görev almıştı.
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