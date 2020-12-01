Altay’da Paixao fırtınası esiyor

TFF 1. Lig'de üst üste iki galibiyet alarak yeniden ilk 6 yarışına ortak olan Altay'da Marco Paixao fırtınası esiyor. Siyah-beyazlı ekipte üçüncü sezonunu geçiren ve son iki yılda gol krallığı yarışını zirvede bitiren Portekizli yıldız golcü, attığı gollerle Altay'a hayat veriyor. Ligde 9 maçta 8 gole ulaşan 36 yaşındaki deneyimli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen takımının kazandığı 9 puanda direkt katkı sağladı. Son hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasında sonradan oyuna girerek 2 gol birden atan Paixao 3-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı. Portekizli golcü 6-0'lık Eskişehir galibiyetinde 4 gol birden atarken 1-0 kazanılan Adana Demir maçında da sahneye çıkarak takımına zaferi getiren golü kaydetti.

YENİDEN ONBİRE DÖNÜYOR

Altay, Paixao'nun gol attığı 3 maçı da kazanırken, bir tek Portekizli yıldızın ağları bir kez sarstığı Altınordu maçını 2-1 kaybetti. Bursaspor karşısında ligde ilk kez yedek kalan deneyimli oyuncu kulübeyi sevmedi. Sonradan oyuna girdiği maçta attığı iki golle galibiyeti getirip, teknik heyete "Benim yerim ilk 11" mesajı verdi. Teknik direktör Yücel İldiz'in yarın oynanacak olan Giresunspor maçında Paixao'yu yeniden on birde değerlendirmesi bekleniyor.