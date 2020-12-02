Altay - Giresunspor CANLI ANLATIM

İzmir ekibinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7'nci hafta mücadelesi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanıyor. Caner Ak'ın yöneteceği karşılaşmada siyah-beyazlılarda cezası sona eren Erhan Çelenk şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Ligde Altay oynadığı 9 maçta 16 puan toplayıp 7'nci sırada yer alırken, bir basamak altındaki Giresunspor ise 10 karşılaşmada aynı puanı hanesine yazdırdı. Altay, Karadeniz ekibini mağlup etmesi halinde 4'üncü sıraya yükselecek. Siyah-beyazlılar, üst üste 3'üncü zaferini elde etmek için, yeşil-beyazlılar ise 2 haftalık galibiyet özlemini dindirmek için mücadele edecek. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 2016-17'de Play-Off oynattığı Giresunspor'a bu kez rakip olacak.