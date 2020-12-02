Altay seri pesinde

TFF 1. Lig'de Menemenspor ve Bursaspor galibiyetleriyle üst sıralara yaklaşan Altay, bugün erteleme maçında sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte görülen korona virüs vakaları nedeniyle 7. hafta oynanması gereken karşılaşma Bornova Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Menemen maçında kırmızı kart gören Erhan Çelenk'in cezası sona verdi. Tecrübeli hücum oyuncusu takımdaki yerini alabilecek. Ligde Altay oynadığı 9 maçta 16 puan toplayıp 7. sırada yer alırken, bir basamak altındaki Giresunspor ise 10 karşılaşmada aynı puanı hanesine yazdırdı. Altay, Karadeniz ekibini mağlup etmesi halinde 4'üncü sıraya yükselecek. Siyah-beyazlılar, üst üste 3. zaferini elde etmek, yeşil-beyazlılar 2 haftalık galibiyet özlemini dindirmek istiyor.