Altay tekledi

Altay yaşadığı korona virüs vakaları yüzünden 7. hafta oynaması gereken Giresunspor maçını dün oynadı Erteleme maçında İzmir ekibi 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 26'da Erhan sağdan ortaladı, Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan topu kornere çeldi. 31. dakikada Giresunspor tartışmalı bir pozisyonun ardından öne geçti. Altaylı İbrahim, Giresunsporlu Eren'le girdiği ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Eren, yerden kalkamayan rakibinden özür dilerken Hakem Caner Ak pozisyonu devam ettirdi. Topu kapan Tavares'in pasında ceza sahasındaki Caner Hüseyin, iki rakibinin arasından çok şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1.

SERGEN SKORU EŞİTLEDİ

56'da Giresunspor ceza sahasında Berkay'ın kafayla indirdiği topu Yılmaz penaltı noktası üzerinden auta yolladı. 57'de Paixao sağdan kesti, Ziya'nın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı. 82'de Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Ziya ceza sahasına kesti, Sergen ters bir vuruşla topu kendi filelerine yolladı: 1-1. 86'da Himmet ceza sahası dışından sert vurdu, top çataldan döndü. Maç 1-1 berabere sonuçlandı.



YÜCEL İLDİZ'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz geçtiğimiz hafta 3-1 kazandığı Bursaspor maçında sahaya sürdüğü 11'den üç değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Scuk'u kadroya almazken, Kappel ve Gnandullet'i yedek soyundurdu. Giresunspor önünde Harun, kırmızı kart cezası biten Erhan Çelenk ve Bursa'ya iki gol atan Paixao'ya 11'de şans verdi.