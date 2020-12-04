Altay’da büyük isyan var

TFF Birinci Lig'de erteleme maçında evinde Giresunspor ile berabere kalan Altay'da hakem Caner Ak ve kıdemli yardımcısı Cemal Alpay'a büyük öfke var. Maçın 31. dakikasında yedikleri gol öncesi konuk ekipten Eren, iki hakemin görüş acısında Altay kaptanı İbrahim Öztürk'e uçan tekmeyle müdahale ediyor. Herkesin faul beklediği pozisyonda hakem Ak oyunu oynatıyor ve İzmir ekibi kalesinde golü görüyor. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan İzmir ekibinin teknik patronu Yücel İldiz isyan etti. Deneyimli teknik adam, "Hafta içerisinde kendi maçlarını bırakıp bizim maçlarımızdaki pozisyonlarla uğraşanlar rahatlamıştır herhalde. Takım kaptanımıza yapılan 'katli vaciptir' tarzında bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, özür diliyor kart görmesin diye. O pozisyon gol oldu. O pozisyon maçı sinir harbine çevirdi" dedi.

MÜCADELELER SAHADA YAPILMALI

Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yücel İldiz, "Herkes kendi maçına baksın. Burası Altay camiası, büyük bir camiayız. Haklarımızı sahada mücadele ederek savunalım. Pandemi sebebiyle eksiklerle çıktığımız maçları kaybettik ama hiçbir şey demedik. Kaybettiğimiz 2 puan var ve biz onu telafi edeceğiz" diye konuştu.



ŞAŞIRTAN ATAMALAR

Altay'ın Giresunspor ile erteleme maçında skandal kararlara imza atan hakemlerin bölgesi de büyük şaşkınlık yarattık. Maçın orta hakemi Adana Bölgesi'nden Caner Ak, İbrahim Öztürk ve Eren'in pozisyonu önünde olan yardımcı hakem Cemal Alpay ile Ordu Bölgesi hakemi. İzmir ekibi gibi sezon başında şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor'un bölgesinden bir orta hakem ile Giresun'un komşu ilinden bir yardımcı hakem atanması büyük şaşkınlık yarattı.



BAŞKAN KOVİD OLDU

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni tip korona virüse yakalandığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Yapılan Kovid- 19 testi sonucunda Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun test sonucunda pozitif bulguya rastlanmış olup, konuyla alakalı gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastanede müşahede altında bulunan Başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.