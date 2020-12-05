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Haberler Altay Altay Bolu sınavında

Bolu sınavında

ekibi bugün deplasmanda ’a konuk olacak. Saat 16.00’da başlayacak maçı yönetecek.

Altay Bolu sınavında
Giriş Tarihi: 5.12.2020

TFF 1. Lig'de hafta içinde oynadığı erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 3 maça çıkarma fırsatını kaçıran Altay bugün deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. İzmir temsilcisinde zorlu deplasman öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 10 maçta topladığı 17 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, aynı periyotta 7 puan toplayan düşme hattındaki rakibini yenerek Play-Off yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

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