Altay’da maddi sorun patladı

TFF 1. Lig'de dün deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 2 maça çıkarıp şampiyonluk yarışında yine yara alan Altay'da ödeme krizi patladı. Siyah-beyazlılarda maaşları ödenmeyen yabancı futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Portekizli gol kralı Marco Paixao, Hollandalı sağ kanat Kappel, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Boşnak ön libero Jasmin Scuk gibi paraları ödenmeyen yabancı oyuncuların kulübe ihtarneme yolladığı bildirildi. Kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan İzmir temsilcisi 4 Ocak'a kadar ödeme yapmaması halinde bu futbolcuları elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

KULÜBÜN BORÇ YÜKÜ ARTTI

Mali krizle boğuşan Altay'da yönetimin önceki hafta iç sahada 3-1'lik zaferle sonuçlanan Bursaspor maçının galibiyet primlerini de ödeyemediği ileri sürüldü. Sezon başında 20'nin üzerinde transfer yaparak rekor kıran siyah-beyazlı İzmir ekibinin borcunun 80 milyon TL'nin üzerinde olduğu kulislerde konuşulurken, yönetimin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.