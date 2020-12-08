Altay’da İldiz çözüm arıyor

TFF 1. Lig'de evinde aldığı 1-1'lik Giresunspor beraberliğinin ardından deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilerek 5 puan kaybeden Altay'da hatanın kendilerinde olduğunu belirterek özeleştiri yapan teknik direktör Yücel İldiz, yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. İldiz, "Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı. Sıkıntıları çözeceğiz. Çok iyi bir takımız. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz" dedi. Hakem hatalarının da kaybettikleri puanlarda etkili olduğunu açıklayan İldiz şöyle devam etti: "Biz yine de bunlara takılmayacağız. Kendi işimize bakacağız. Burası Büyük Altay Kulübü. Gereksiz puanlar verdik, bunlar olur. Kayıpları telafi edecek güçteyiz." Öte yandan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan PCR testi pozitif olarak sonuçlanan Ekmekçioğlu'nun durumumun hızlı ilerlemesi üzerine tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını duyuruldu.