Altay - Ankaraspor I CANLI ANLATIM

2020-2021 Sezonu 13. haftasında Altay ile Ankaraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Altay: Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Leandro Deyrınıo Kappel, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Yılmaz Özeren, Ziya Alkurt, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Khaly Iyane Thıam, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales Natanael Lıra De Matos, Erıc Ayuk Mbu, Emre Can Atila, Basıt Abdulrahman Umar, Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Barış Zeren, Levent Gülen, Engin Bekdemir
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