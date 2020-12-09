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Haberler Altay Altay - Ankaraspor I CANLI ANLATIM

Altay - Ankaraspor I

1.Lig'in 13. haftasında Altay, Ankaraspor'u konuk edecek. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay - Ankaraspor I CANLI ANLATIM

09.12.2020, 19:03

2020-2021 Sezonu 13. haftasında Altay ile Ankaraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Altay: Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Leandro Deyrınıo Kappel, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Yılmaz Özeren, Ziya Alkurt, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Khaly Iyane Thıam, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales Natanael Lıra De Matos, Erıc Ayuk Mbu, Emre Can Atila, Basıt Abdulrahman Umar, Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Barış Zeren, Levent Gülen, Engin Bekdemir

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