Altay tek yumruk

TFF 1.Lig'de evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay'da büyük sevinç yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 3 puanı, korona virüs tedavisi gören Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na armağan etti. Siyah-beyazlı takım soyunma odasında üzerinde, "Geçmiş olsun başkanım" yazılı mini bir pankart açarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 31 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu da telefonla bağlantı yaptığı futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Teknik direktör Yücel İldiz, soyunma odasında Başkan Ekmekçioğlu ile duygusal bir görüşme yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

İLDİZ: ALTAY BİR AİLEDİR

"Başkanımız maçtan önce hastaneden, 'Benim için oynayın' demişti. Bizim adımıza duygusal bir müsabakaydı. Kendisiyle maç sonunda canlı bir bağlantı yaptık, çok duygusal konuşmalar oldu. Altay bir ailedir, bir camiadır. Biz ciddi bir camiayız. Normal kulüpler mağlup olduğu zaman bu çok ses getirmez. Ama büyük camialar, hedefi olan kulüpler yenildiğinde ses getirir. Bizi bu birlik beraberlik hedefe götürecektir."