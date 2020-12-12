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Ba-şa-ra-ca-ğız

İldiz: “Zorluklarla karşılaşıyoruz ama büyük bir camia ve iyi bir ekibiz. Hedefimize ulaşacağız”.

Ba-şa-ra-ca-ğız
Giriş Tarihi: 12.12.2020

TFF 1. Lig'de Ankaraspor'u 3-0 yenerek 12 maç sonunda 20 puana ulaşan Altay'da teknik patron Yücel İldiz, ekibine güvenin tam olduğunu belirtti. Süper Lig hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Pandemiyi en ağır şekilde yaşayan kulüp olduk. Büyük zorluklarla karşılaştık. Ama biz büyük bir camia ve kaliteli iyi bir ekibiz. Her zorluğun altından kalkabilecek gücümüz var. Sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı başaracağız. Benim bu takıma inancım tam" dedi. Zorlu bir yarışın içinde olduklarını belirten Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Ligde ilk üç sıradaki ekiplerin 24 puanı var. Biz 20 puanla 7. sıradayız. Zirveyle aramızda 4 puan fark var. Biz kenetlendiğimiz sürece sorun yaşamayız" diye konuştu.

KAPTANIN DURUMU BELİRSİZ
ÖTE yandan Ankara maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen takım kaptanı İbrahim Öztürk'ün durumu maç saatinde belli olacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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