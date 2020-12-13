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Altay zor virajda

Siyah-beyazlılar bugün 16.00’da deplasmanda önünde ter dökecek. Maçta düdük çalacak

Altay zor virajda
Giriş Tarihi: 13.12.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay bugün deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Kritik maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN MAX 2'den canlı yayınlancak. Siyah-beyazlı ekipte Ankaraspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İbrahim Öztürk kafiledeki yerini aldı. Altay'da sakatlıkları bulunan Yekta ve Çağlar ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Ligde 20 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle son 3 maçı ertelenen 12 puanlı 15'inci basamaktaki Adanaspor'u yenerek Süper Lig hayalinde yarışı sürdürmeyi hedefliyor.

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