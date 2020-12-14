Altay dört köşe

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Son iki maçından 6 puan çıkaran İzmir ekibi puanın 23'e çıkartarak Play-Off hattının içine girdi. 26'da Kappel'in sağdan ortasında altı pasın içinde Paixao topu kontrol etti. İki rakibi arasında düzgün bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 41'de sağdan Tolga'nın pasını Erhan bekletmeden ceza sahası içindeki Paixao çıkardı. Portekizli tek pasla topu Kappel'e çıkardı. Kappel'de şık bir şutla fileleri havalandırdı: 0-2.

EREN SKORU BELİRLEDİ

47'de Özgür'ün ceza sahası dışından şutunda savunmada Hakan'ın ayak koyduğu top ağlara gitti: 0-3. 74'te Celil ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 78'de Eren atışı gole çevirdi: 1-3. 90+6'da Eren sağ çaprazdan sert ve düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4. Karşılaşma 4-1 Altay'ün üstünlüğüyle bitti.



YÜCEL İLDİZ'DEN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

ALTAY Teknik Direktörü Yücel İldiz en son oynadıkları Ankaraspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den üç değişiklik yaparak Adanaspor önünde sahaya takım sürdü. İldiz, hafif sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk'ün yerine savunmada Lokman'a şans verdi. Orta alanda Yılmaz'ı yedek soyunduran deneyimli teknik adam Harun'a görev verdi. Hücum hattında ise Erhan Çelenk ilk 11'de başlarken Ziya Alkurt kulübü de maça başladı. Ev sahibi Adanaspor 22 gün sonra maça çıktı. Adana ekibinde çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle iki karşılaşması ertelenmişti.



KRAL PAİXAO DURMUYOR

Altay'ın başarılı forveti Paixao dün Adanaspor önünde 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Son iki sezonda TFF 1. Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Portekizli, 12 maçta 11. golüne imza attı. Altay'ın 19 yaşındaki futbolcu Eren Erdoğan da bu sezon A Takımdaki ilk golünü Adanaspor filelerine gönderdi. Puanını 23'e çıkartan İzmir temsilcisi uzun bir aradan sonra Play-Off hattına girdi.