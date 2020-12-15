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Altay gümbür gümbür

TFF 1. Lig’de şampiyonluğu hedefleyen İzmir temsilcisi Ankaraspor’u 3-0 yenerken, son olarak da ’u 4-1 dize getirdi, gözdağı verdi.

Altay gümbür gümbür
Giriş Tarihi: 15.12.2020

TFF 1. Lig'de futbolcularında görülen korona virüs vakaları nedeniyle ekim ve kasım aylarında sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, son haftalarda topladığı puanlarla yeniden yarışa ortak oldu. Hafta içinde konuk ettiği Ankaraspor'u 3-0 yendikten sonra önceki gün de deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup eden İzmir temsilcisi 23 puana ulaşıp 5. sıraya yükseldi. Ligde 30 Aralık'ta erteleme maçında konuk olacağı lider Tuzlaspor'un 4 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, ilk ikinin iddialı adaylarından biri olduğunu rakiplerine gösterdi. Altay, 6. haftada çıktığı Play-Off hattına 9 hafta sonra yeniden adını yazdırdı.

MÜCADELE YENİ BAŞLIYOR
TEKNİK patron Yücel İldiz, "Adanaspor karşısında net skorla kazandık. Uzun süre sonra ilk defa takıma 1 gün istirahat vereceğim. Cumartesi günü yine maçımız var. Mücadele yeni başlıyor. Hedefe gitmek için maç maç düşünüyoruz" dedi.

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