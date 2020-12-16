Altay ‘Süper’ yolda

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak pandemi nedeniyle bir çok karşılamaya eksik çıkmak zorunda kalan Altay son 6 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla Süper Lig yarışına dahil oldu. Siyah-beyazlılar, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve Play-Off hattına girdi. İzmir ekibi son üç sezondur mücadele ettiği 1. Lig'de sezon başında oynadığı 13 maçlara bakıldığında en iyi dönemini yaşıyor. Altay, 2018- 19 ve 2019-20 sezonlarında 13 maçta 16 puan toplamayı başarmış ve ilk 6 dışında yer aldı. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta ise 23 puanı haresi yazdırdı ve puan cetvelinde 5. sırada yer aldı. Altay'ın ilk ikiyle arasında 4 puan fark bulunuyor.



ZİRVE YARIŞA DAHİL OLDU

Altay, 8 hafta sonra Play-Off hattınagirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, ligin 4. haftası ilk 6'ye girmiş ve 6. hafta Play- Off'un dışında kalmıştı. İzmir temsilcisi büyük zorluklar yaşadığı pandemi döneminde dahil olduğu zirve yarışında gözünü ilk 2'ye girmeye çevirdi.



KAPPEL GERİ DÖNDÜ

Altay'ın Hollandalı yıldızı Kappel görev yaptığı son iki karşılaşmada eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Ankaraspor maçında 1 asist yaptı ve ekibine 1 de penaltı kazandırdı. Adanaspor deplasmanında da 1 kez rakip fileleri havalandırırken, ilk golü atan Paixao'ya asist yaptı. Sağ kanat oyuncusunun yükselen form grafiği teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İKİ EKSİK VAR

Altay'da hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ve savunma oyuncusu Çağlar Birinci'nin Akhisarspor önünde oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor. İzmir ekibinde Yekta'nın Ege derbisine yetişme ihtimalinin olduğu ancak Çağlar'ın zor olduğu bildirildi. Ayrıca iki maçtır sakatlığı yüzünden takımdan ayrı kalan Scuk'un iyileştiği bildirildi.



DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Adanaspor'u farklı yenerek Play-Off hattına giren Altay'da deneyimli teknik adam Yücel İldiz kendileri için ligin daha yeni başladığı belirtti. İldiz, "Camiamızın büyüklüğü ve ekibimizin kalitesi ortada. Bizim için lig daha yeni başlıyor. Umarım sağlıklı bir şekilde bu çizgide devam ederiz. Hedefimiz belli, bu önemli kulübü layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak için mücadele ediyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ