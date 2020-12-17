Altay’da rota Alihan

TFF 1. Lig'de topladığı 23 puanla Play- Off hattı içinde olan Altay'da kurmaylar devre arasında savunma hattında takviye yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların boşta olan Alihan Kubalas'ı listesine aldığı öğrenildi. Sezon başında da gündemde olan deneyimli savunma oyuncusunun bonservis sorunu bulunmuyor. Geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nde forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun, İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Altay'da forma giyen Alihan Kubalas sezon başında da İzmir ekibinin transfer listesinde yer almış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Altay gibi kulüplerde forma giyen Alihan Kubalas kariyerinde 230 maçta sahaya çıktı ve 26 gol atma başarısını gösterdi. Kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan İzmir ekibinin, devre arasında yerli oyunculara yönelmesi bekleniyor. Yabancı kontenjanı dolu olan siyah-beyazlılar da beklenen performansı göstermeyen isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Sezon başında transferin hızlı kulüplerinden olan Altay'ın ara transfer dönemini de hareketli bir şekilde geçirmesi bekleniyor.



EKMEKÇİOĞLU TABURCU OLDU

KORONAVİRÜSE yakalandıktan sonra nefes darlığı şikayeti semptomlarının ağırlaşması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisi sona eren 31 yaşındaki genç başkanın evinde istirahat ettiği belirtildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, hastanede kaldığı dönemde siyah-beyazlı takıma telekonferans yöntemiyle manevi destek vermişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ