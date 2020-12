TFF 1. Lig'de son iki sezondur Altay formasıyla gol kralı olma başarısını gösteren Paixao, ülkesinde yayın yapan Maisfutebol'a verdiği röportajda, "Altay uyuyan bir dev" benzetmesi yaptı. Portekizli Altay'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. İzmir temsilcisinin bir zamanlar Avrupa kupalarında Benfica'ya karşı mücadele etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren usta golcü şöyle konuştu:

ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI

"Mali kriz nedeniyle Altay alt liglere düştükten sonra genç bir başkan ortaya çıktı ve kulüp tekrar yükselişe geçti. Altay, İzmir'de büyük bir kulüp ama uyuyan bir dev. Kulüp için yeni bir stadyum inşa ediliyor. Hedefim Altay formasıyla Süper Lig'de mücadele etmek. Önemli olan attığım 50 golden çok takımın Süper Lig'e yükselmesi. Umarım bunu gerçekleştirmeyi başarırız."



İLDİZ: "EVİMİZDE KAYIP İSTEMİYORUZ"

ALTAY Teknik Direktörü Yücel İldiz, yarın sahalarında oynayacakları Akhisarspor karşılaşmasında kayıp yaşamak istemediklerini belirtti. Ligde hiç bir takımdan çekinmediklerini ve her takıma saygı duyduklarını belirten siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik patronu, "Ligde güçlü veya güçsüz diye bir ayrım yok. Her takım her takımı yenecek kapasitede. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Hedefe ulaşmak için tüm rakiplerimizden daha fazla kazanmak isteyerek sahada mücadele etmeliyiz. Bunu yapacak kapasitemiz var" dedi.



TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM

Altay taraftarının kulübüne çok bağlı olduğunu belirten başarılı forvet, "İzmir'de çok büyük bir futbol kültürü var. Taraftarımız muhteşem. İnsanların futbolu bu kadar sevdiğini hiç görmedim. Salgından önce taraftarlarımız maçlardan sonra yanıma gelip yanağımdan öperek, 'Seni seviyorum' derdi. Geleneklerimiz benzer, yemekler çok güzel, denizin önünde yaşıyorum, hava her gün güneşli. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.