Altay'ın konuğu Akhisarspor

Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan sol bek Çağlar kadroda yer almayacak. İyileşen ancak antrenman eksiği olan orta saha oyuncusu Yekta'nın durumu maç saatinde netleşecek. Hafta içinde Bjarnason'un sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığı yeşil-siyahlılarda ise Taha, Hasan Ali ve Kadir'in tedavileri sürüyor.
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini, Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini, Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
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