Büyük Altay zirveye doğru

TFF 1. Lig'de Ankaraspor ve Adanaspor'u üst üste yenen Altay, Ege derbisinde Akhisarspor'u da geriden gelip yenerek 3'te 3 yaptı: 2-1. 7. dakikada Çekdar sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti, top savunmadan sekti. Topu bir kez daha önünde bulan oyuncu ağları havalandırdı: 0-1. 12'de Tolga'nın pasıyla topla buluşan Kappel orta şut karışımı bir vuruş yaptı, kaleci Lukac son anda topu çeldi. 14'te Kappel sağdan ortasını açtı, arka direkte Paixao'nun kafa vurnuşu üstten auta çıktı. 17'de Kappel sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte Erhan'ın enfes vuruşu az farkla auta çıktı. 35'te Berkay ceza sahası içinde yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 36'da Regattin penaltıdan eşitliği sağladı: 1-1.

THİAM SKORU İLAN ETTİ

69'da sağ kanattan gelen ortada Vrsajevic kafayı çaktı, ancak kaleci Cihan müthiş bir refleksle topun sahibi oldu. 70'te defansın arkasına atılan topla karşı karşıya kalan Paixao vuruşunu yaptı. Kaleci Lukac son anda topu ayaklarıyla çıkardı. 79'da Özgür serbest vuruşta ortaladı, penaltı noktası üzerinden Paixao'nun kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı. 82'de Özgür korner atışını kullandı, Paixao'nun kafa vuruşu savunmadan döndü. Yaşanan karambolde Hadzic'in hatasını affetmeyen Thiam fileleri havalandırdı: 2-1. Karşılaşma 2-1 Altay üstünlüğüyle sona erdi.

KAHREDEN SERİ

Akhisarspor, aldığı başarısız sonuçlar sonrası ligin dibine demir attı. Yeşil-siyahlılar, beş maçlık galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. Akigo bu süreçte Boluspor ile 2-2 berabere kalırken, üst üste Keçiörengücü'ne 6-0, Ankaraspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0 ve Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu bir maçı ise rakipte çıkan virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Akhisar bu süreçte kalesinde 14 gol görürken, sadece 4 gol atabildi.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Geçen sezon Akhisarspor'da görev yapan Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü dün Altay formasıyla eski kulüplerine karşı rakip oldu. Siyah-beyazlı formayı giyen Regattin de 2018- 2019 sezonunda Süper Lig'de Akhisarspor da oynamıştı. Faslı oyuncu dün Altay formasıyla eksi kulübüne karşı gol atma başarısını gösterdi.





MESUT DİLSÖZ'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, ligde son oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri Altınordu maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı, Gökmen Aydoğdu, takımdan ayrılıp ülkesine dönen Elmar Bjarnasoson ve sakatlığı bulunan Bertuğ Bayar'ın yerlerine cezası biten Rajko Rotman, sakatlıktan kurtulan Musa Nizam ve Onurcan Güler'e forma şansı verdi.



İLDİZ KADROYU BOZMADI

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz en son lig karşılaşmasında deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada sahaya sürdüğü ilk 11'de değişiklik yapmadı. Deneyimli teknik adam, dün Ege derbisinde Akhisarspor önünde de aynı kadroyu sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Yekta Kurtuluş ve Çağlar Birinci kadroya alınmadı. İzmir ekibinde bu iki isim dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibinde, Adana deplasmanında sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmeyip yedek oturtulan stoper İbrahim Öztürk dün de Akhisar maçında kulübede yer aldı.