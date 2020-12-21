Altay'da Harun seferberliği

Son olarak iç sahada 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Akhisarspor maçında şut attığı bir pozisyonda sakatlanan ve 35'inci dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan genç merkez orta saha oyuncusunun kasığında zorlanma olduğu öğrenildi.



Teknik direktör Yücel İldiz'in son haftalardaki gözdeleri arasında yer alan Harun, şansı bulduğu 9 maçın 6'sında ilk 11'de görev aldı. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu Grasshopper altyapısında yetişti. 1.85 boyundaki Harun, 2018 yılında 4 kez U20 Milli Takımı formasını terletti.

DHA