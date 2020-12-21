Altay’dan müthiş çıkış

TFF 1. Lig'de Ankaraspor ve Adanaspor'un (D) ardından son olarak evinde Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Altay, topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak oldu. Bu sezon 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyahbeyazlılar, bu periyotta 9 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 2 gol gördü. Süper Lig parolasıyla başladığı sezonda korona virüs vakaları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen İzmir temsilcisi, yaralarını çabuk sararak yeniden iddialı konuma geldi. Altay, 26 puana ulaşıp Play- Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, ilk 2'ye de göz kırptı. Siyah-beyazlı takım bu sezon geriye düştüğü maçlarda 3. kez skoru lehine çevirmeyi başardı.

YÜCEL İLDİZ: ZORLUKLARI AŞACAĞIZ

İYİ gidişatı sürdürmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz, " Zorlukları aşarsanız hedefi yakalarsınız. Biz de her maç zorlukları aşarak hedefe doğru gideceğiz" dedi.