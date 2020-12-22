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kayıp istemiyor

Siyah-beyazlılar, 9 günde sahaya çıkacağı 3 maçta 9 puan hedefliyor

Altay kayıp istemiyor
Giriş Tarihi: 22.12.2020

TFF 1. Lig'de 26 puanla Play-Off hattında bulunan Altay 9 gün içinde üç önemli karşılaşmaya çıkacak. İzmir ekibi, 25 Aralık Cuma günü sahasında Ümraniye'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar 30 Aralık Çarşamba günü ise deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzla'ya konuk olacak. Altay yeni yılın ilk karşılaşmasında ise 3 Ocak Pazar günü Balıkesirspor ile dış sahada kozlarını paylaşacak. İlk yarının son üç maçında Altay kayıp yaşamadan 9 puan toplamayı hedefliyor.

HARUN SEFERBERLİĞİ
Akhisarspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un önemli bir şeyi bulunmadığı bildirildi. Genç orta saha oyuncusunun yetiştirilmesi için sağlık ekibinin seferberlik başlattığı öğrenildi. İzmir ekibinde tedavileri süren Yekta Kurtuluş ve Çağlar'ın Tuzlaspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

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